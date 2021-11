‘Knaldrang’ is groot in Kruikenstad op 11-11, maar het knaagt ook: ‘Als het te druk wordt, zijn we weg’

Dennis van Hest van CV de Rauwdauwers eet samen met zijn vrienden even een hapje bij Bruin Kafee om vervolgens weer naar het Willemsplein te gaan. ,,Normaal zijn we met twintig man, nu maar met zijn viertjes.” Vanwege de stijgende coronacijfers maakten veel van de leden de keuze om dit jaar thuis te blijven. ,,Iedereen mag het natuurlijk zelf weten. Toen we zagen dat de elfde van de elfde in Limburg helemaal werd afgelast aarzelden we zelf ook om te gaan. Gelukkig is er op het Willemsplein ruimte genoeg en als het te druk wordt gaan we gewoon naar huis.”