Knalgeel busje, gestolen in Tilburg, duikt zonder dak en wit gespoten in de haven van Antwerpen op

,,Het dak hebben de dieven eraf gehaald", meldt de 28-jarige Tilburger. ,,Waar dat gebleven is, weten we niet. Kost toch al gauw 1500 euro. Van het takelbedrijf kunnen we ook nog wel een rekening verwachten. En we zullen hem opnieuw moeten schuren en schilderen. Hij was knalgeel, maar ze hebben hem wit geverfd.”