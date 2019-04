‘Knaloranje joekels’ toch iets te heftig voor Tilburg: PostNL kleurt ze alsnog grijzer

Knaloranje waren ze en ‘opeens’ stonden ze in de stad: de post- en pakketautomaten van PostNL die eind 2017 opdoken. Na de plaatsing was over die felle kleur nogal wat te doen. ,,Er is sprake van een buitensporigheid in het uiterlijk die ook voor niet-deskundigen evident is en die afbreuk doet aan de ruimtelijke kwaliteit van het gebied”, oordeelde de welstandscommissie van de gemeente. ,,De objecten passen duidelijk niet in de context.”