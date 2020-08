Knip, gaat de snoeischaar door de hei: ‘Dat wordt een lekker biertje’

video + update Twee verdachten (22 en 25) aangehou­den na schietinci­dent in Tilburg

23 augustus TILBURG - In de omgeving van de Don Boscostraat in Tilburg is zaterdagavond rond 20.45 uur ten minste één schot gelost. De politie heeft even later op de Westermarkt een verdachte aangehouden die in het bezit was van een vuurwapen. Een tweede verdachte meldde zich zelf bij de plaats van het incident.