Knoflookfeest viert eerste lustrum met ‘Marinade Matinee’ in Paradox in Tilburg

Gilze en Rijen wimpelt overdracht histori­sche hittewim­pel door Warnsveld af

13:48 GILZE EN RIJEN - De Brabantse gemeente Gilze en Rijen heeft niemand kunnen vinden die vrijdagmiddag de historische ‘hittewimpel’ in het Gelderse Warnsveld kan komen ophalen. Burgemeester Jan Boelhouwer en zijn wethouders hebben vrijdagmiddag plotseling een vergadering en daarom is er niemand beschikbaar, heeft de secretaresse van twee wethouders per mail aan de organisatie in Warnsveld laten weten.