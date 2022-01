Knoop doorgehakt over bomen aan de Gildelaan in Hilvarenbeek: 39 gaan om

HILVARENBEEK - In februari worden in totaal 39 bomen gekapt aan de Gildelaan in Hilvarenbeek. De knoop over dit jarenlang lopende dossier is door het college van B en W nu doorgehakt.

Inzet van de discussie zijn in totaal 106 eiken. Die werden bij de start van de wijk geplant aan de Gildelaan en nu na veertig jaar hebben ze te weinig ruimte. Door worteldruk zijn stoepen, parkeerplekken, maar ook rioolleidingen omhoog gedrukt.

En dus wilde de gemeente nu ruim vier jaar geleden 100 van de bomen kappen. Dat stuitte echter op groot verzet vanuit de wijk. Daarop werd het plan ingetrokken en een nieuw bedacht. In 2019 moesten 11 bomen om. Daar was de wijk ontevreden over omdat het probleem dan niet werd opgelost. En in november vorig jaar hoopte wethouder Ted van de Loo een compromis te hebben bereikt door aan te kondigen voor 33 eiken een kapvergunning aan te vragen. Bewoners aan de Gildelaan hielden zelf enquêtes en kwamen met voorstellen om in fases alle bomen te vervangen, maar niet in één keer.

Quote Steeds zijn er weer nieuwe ideeën voor de straat. Wij hebben daar uiteinde­lijk een keuze in moeten maken. Je doet het nooit voor iedereen goed Wethouder Ted van de Loo

,,Steeds zijn er weer nieuwe ideeën voor de straat. Wij hebben daar uiteindelijk een keuze in moeten maken. Je doet het nooit voor iedereen goed. We hebben in het najaar een inloopmiddag gehouden en de opmerkingen die daar zijn gemaakt, daar hebben we naar gekeken”, legt de wethouder uit.

Het plan is nu verder uitgewerkt. In februari gaan 39 bomen om. Dan wordt al het straatwerk hersteld. Daarmee is de ‘meest noodzakelijke overlast’ weggewerkt, verwacht Van de Loo. Zodra er weer wegonderhoud of werk aan de riolering nodig is in de Gildelaan, wordt naar de overige eiken gekeken.

In het najaar worden de meeste bomen vervangen. Het gaat om de rode esdoorn en de amberboom. Tegen het vervangen door de himalayaberk waren bezwaren gekomen vanuit de wijk.

Bomen aan de Gildelaan zorgen voor overlast, vinden bewoners. De gemeente komt met het derde plan.