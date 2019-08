Knuffelbeer Cuddly bij u thuis? Kaapstad Tilburg regelt het

TILBURG - De reusachtige knuffelbeer Cuddly die vanaf vrijdag drie dagen in de binnenstad logeert tijdens kunstenfestival Kaapstad kan door Tilburgers worden opgehaald voor een bezoekje aan hun eigen tuin of huis. De zeven meter hoge beer die is gemaakt door de Poolse kunstenares Iza Rutkowska zwerft over de pleinen in de binnenstad. Bezoekers mogen de beer verplaatsen, maar een uitstapje naar een huis, school, clubhuis of binnentuin kan ook.