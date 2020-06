Koeienkwestie in Riel weer voor de rechter: ‘Had het college van Goirle geen sorry kunnen zeggen?’

BREDA/GOIRLE - De uitspraak van de bestuursrechter in 2017 over het houden van koeien aan de Oude Tilburgsebaan in Riel is toen verkeerd geïnterpreteerd door het college van B en W van Goirle. ,,Dat betekent dat de heer Kosten twee jaar heeft moeten wachten voordat zijn klacht werd opgelost. Had het college niet een gebaar kunnen maken? Al is het maar een sorry", zo vroeg bestuursrechter mr. Kok zich vrijdag af.

Dat excuus kwam er nooit. Kosten wil al jarenlang dat de gemeente Goirle optreedt tegen de koeien van zijn buurman Harrie van den Boer. Die laatste zegt een hobbyboer te zijn, maar had al wel jarenlang meer dan tien koeien. Dat is officieel een bedrijf. De rechter heeft dat in december 2017 ook bepaald: op het adres van Van den Boer zit een woonbestemming. Dan is het houden van meer dan tien koeien niet toegestaan.

,,Na die uitspraak heb ik een klacht ingediend en vervolgens ben ik in mijn hemd gezet in de pers door de burgemeester en wethouder. Dat neem ik ze enorm kwalijk. Ik wil daarom een rectificatie", aldus Kosten.

Begrip voor de emoties

Rechter Kok toonde gisteren begrip voor de emoties van Kosten. ,,Ik kan me voorstellen dat dit niet direct vertrouwen geeft in het college, in het bestuur.”

Dat was nog mild uitgedrukt, zo liet Kosten merken. ,,Ik ben al vanaf 2004 bezig om hier aandacht voor te vragen. Ik heb schoorvoetend een klacht ingediend in 2016 en vervolgens ben ik van het kastje naar de muur gestuurd. Terwijl toen al duidelijk was dat hier sprake was van een bedrijf, geen hobby. Een gemeente moet optreden tegen een illegaal bedrijf. Dat zouden ze wel hebben gedaan als het een wietkwekerij was.”

‘Voederruif veroorzaakt overlast’

Kosten bestrijd toch de dwangsom die alsnog twee jaar te laat is opgelegd. Daarin staat niet dat het recht op het houden van koeien vervalt als het huis van Van den Boer wordt verkocht. Verder is er een vergunning afgegeven voor een voederruif. Onterecht vindt Kosten, want daardoor is er nog steeds stank- en geluidsoverlast.

Overlast is geen reden om een omgevingsvergunning voor een voederruif te weigeren, gaf jurist Brands namens het Goirlese college aan. Een voederruif kan geen overlast veroorzaken, dat doen de koeien. En de rechter gaf eigenlijk al aan hoe zij dacht over de formulering van de dwangsom. Kok: ,,Voor iedereen die op dat perceel woont, geldt dat de activiteiten moeten passen in de woonbestemming. Dat is ook het houden van tien koeien.”