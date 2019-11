Koester je pieren en stop met buffetten: 013Food laat Tilburg bewust en goed eten

TILBURG - Melk uit Heukelom, smaaktomaatjes uit Dongen, eiersalade en cider uit Tilburg. Er is al zoveel lekkers van dichtbij, met hart voor planeet aarde geteeld. Nu nog de grote meute burgers meekrijgen. Dat offensief is nu van start. En zelfs Willem II gaat meedoen.

,,Mijn man is heel gelukkig met z’n grond en zijn pieren. We telen alleen nog maar waar vraag naar is. Geen eenzijdige massaproductie, maar meer groenten, en dan van elke minder.” Zegt Henriëtte van den Hoek, tuindersvrouw in Dongen en exploitante van winkel met biologische voeding Natuurlijk Henriëtte.

Er blijft vaak zoveel voedsel over

,,Een buffet? Wij raden het mensen die via ons iets willen vieren zoveel mogelijk af. Er blijft vaak zoveel voedsel over. Van thuis uit weet ik waar het eten vandaan komt. Dan word je zuinig.” Aldus Ralph Blaakenburg, cuisinier van Auberge du Bonheur in Tilburg.

Van den Hoek en Blaakenburg, twee mensen voor wie voedsel geen vanzelfsprekend iets is. Ze weten wat de impact is van wat je eet of te koop aanbiedt - in hun geval allebei. En zulke bewuste mensen, die er ook nog iets mee doen, zijn er in Tilburg en omgeving best veel.

Volledig scherm Massaal ontbijt in de LocHal bij de presentatie van 013Food. © Marc Pruijn

In de LocHal kwamen er donderdagmorgen in ieder geval meer dan honderd bij elkaar om samen te ontbijten. Eten verbindt, het was de bedoeling dat te tonen. Want na twee jaar van schuchtere stapjes mocht dit als een startschot worden gezien: 013Food gaat heel de stad helpen betere voedselkeuzes - gezond en duurzaam - te maken.

013Food, dat zijn eigenlijk al die mensen die al voedselbewust actief zijn. Vaak delen ze al kennis en stimuleren ze elkaar. ,,We voelen dat we iets te pakken hebben. Dit is de regio”, sprak Lilian Damen, directievoorzitter Rabobank Tilburg en omstreken wervend. Maar die beweging is toe aan een sprong voorwaarts, vinden zij en vier andere vrijwillige vooroplopers. Tijd voor massa maken nu, zichtbaarheid en daden.

De uitgangspunten zijn helder. Een tijdens het ontbijt gepresenteerd ‘manifest’ zette ze neer. Stimuleren van kennis, zo min mogelijk voedselkilometers tussen boer en burger, duurzame productie, verspilling tegengaan. Als vereniging - de oprichting is in 2020 - gaat 013Food dat verpakken in een programma met evenementen waar de Tilburgers niet naast kunnen kijken. Dat is althans de bedoeling. Het moet van onderop komen.

Willem II-voetballers gaan aftrappen bij scholen

Eén duidelijke activiteit is al bekend. Voetballers van Willem II worden er het boegbeeld van. Vanaf het nieuwe speelseizoen van 2020 gaan ze scholen langs om steeds een digitaal programma af te trappen.

Kinderen in de hoogste klassen van de basisschool (en mogelijk ook de beginjaren van de middelbare) zijn de doelgroep. Ze leren over gezonde voeding, leefstijl en verspilling, zien en maken vlogs. In die Rabo Willem II Food Tour is 013Food straks de derde partner. ,,Iedereen binnen dat netwerk kan aansluiten”, zei Suzanne Albregts van Willem II Betrokken, de maatschappelijke projectentak van de club.

Ontbijttafel staat vol voedsel met weinig kilometers