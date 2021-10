Koffer voor Tilburgse kinderen met ouders in scheiding: ‘scheiding heeft altijd impact’

De koffer is speciaal bedoeld voor leerlingen waarvan de ouders gaan scheiden. Naast allerlei informatie moet het de kinderen én ouders ook helpen over de scheiding te praten. Volgens de initiatiefnemers is het volstrekt logisch dat daarbij vaak extra ondersteuning nodig is. ,,We willen kinderen, jongeren en hun ouders leren hoe om te gaan met deze ingrijpende gebeurtenis. Daarbij zijn we gericht op versterking van hun gewone, dagelijkse leven", laat het netwerk weten. Volgens de initiatiefnemers is het volstrekt logisch dat daarbij vaak extra ondersteuning nodig is.