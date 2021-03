Koffie drinken tegen de coronamaatregelen in het Leypark: ‘Proud to be a wappie’

Tilburg betaalt autover­huur­be­drij­ven ‘vergunning-geld’ terug: ‘Uit coulance’

25 maart TILBURG - Burgemeester Weterings is, nadat hij op zijn vingers is getikt, niet van plan opnieuw een vergunningplicht voor autoverhuurbedrijven in Tilburg in te voeren. Door een recente uitspraak van de hoogste bestuursrechter kwam die plicht te vervallen. Bedrijven die al 1400 euro neertelden voor zo’n vergunning, krijgen hun geld terug.