Koffie, thee, verhalen en films, allemaal gratis: ‘Daarom vinden mensen het juist eng’

Soossial zit in het verlengde van de Willem II-passage, boven City Massage SPZ013. Daar begon de ondernemer in 2017 vitaliteitscentrum Sooss. ,,Maar dat is helaas niet geworden wat we voor ogen hadden.” Van den Dobbelsteen nam een jaartje rust. Partner Tess Olijerhoek begon er met succes haar derde massagezaak.



Hijzelf behield de zolder, dat is nu de plek waar hij samen met Tess en Laura Jonkers ‘Soossial’ organiseert. Er zitten inmiddels al een stuk of zeven gratis koffie-avonden op. ,,Van twintigjarigen tot kunstenaar Joop Verhagen, dat was de oudste denk ik, die zomaar langskomen. Heel mooi om te zien hoe mensen dan met elkaar omgaan. Van gewoon een leuke avond tot het hebben van serieuze gesprekken. Laatst zaten we met zijn allen een verbroken relatie op te lossen.”