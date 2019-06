‘Koffie, wijn en appelsap’: kindvriendelijk café Ovide open

Op het menu staan sandwiches, American pancakes, salade, soep en je kunt er tot 12 uur ontbijten. Kinderen kunnen er ondertussen een boterham met ‘fruit mash’ krijgen en er staan groente- en fruithapjes voor baby’s op de kaart. De borrelplank is dan weer zelf samen te stellen: van oude kaas, Italiaanse ham tot groentechips en Organix knabbels voor kinderen.



,,Over een tijdje gaan we ook aan de slag met diner op de vroege avond en we gaan workshops aanbieden, kinderyoga bijvoorbeeld”, vertelt Bourgonje. Twee jaar geleden zei ze haar vaste baan vaarwel om zich helemaal te richten op de realisatie van Ovide. Ze was lang werkzaam in de horeca: ze doorliep de hotelschool, werkte zeven jaar bij Kids City in Twente, waar ze vandaan komt. Nu pakt ze haar liefde voor de horeca weer op.



Het idee komt uit andere steden overwaaien - Berlijn bijvoorbeeld - waar al kindervriendelijke cafés zijn. ,,Een mooi compliment tijdens het proefdraaien was dat het niet opvalt dat er kinderen aan het spelen waren”, zegt Bourgonje. ,,Dat is de bedoeling. Dat je als ouders hier zit te drinken en niet op of om hoeft te kijken.”