Koffieconcert 't Gommelen ter ziele? Welnee, nu zijn er twee carnavalsconcerten. Udenhout én Biezenmortel

BIEZENMORTEL - Het traditionele Koffieconcert dat 44 jaar thuis was bij café 't Gommelen krijgt niet één, maar twee keer een doorstart. Het officiële vervolg van het carnavaleske evenement is in borrelcafé Bij Josje in Udenhout. In Biezenmortel komt eenzelfde Koffieconcert bij Dorpshuis De Vorselaer. Beide zijn op carnavalszondag. In de ochtend.

Blaaskapel De Notenkrakers organiseerde het evenement 44 jaar bij café 't Gommelen , halverwege Udenhout en Biezenmortel. De kroegbazen Ruud en Nicole van Dun vonden het echter niet langer verantwoord vanwege de enorme toeloop en zetten er een punt achter. Het evenement leek aan zijn succes ten onder te gaan.

Dat besluit overviel De Notenkrakers. Even leken de muzikanten daar vrede mee te hebben, aan alles komt een eind, maar nu is toch besloten om deze traditie voort te zetten. Het Koffieconcert verhuist naar Bij Josje aan de Kreitenmolenstraat in Udenhout. Koffieconcert 2.0 heet het nu. De oorspronkelijke naam is Koffieblaozen. Het evenement is Udenhout wordt samen georganiseerd met carnavalsclub He's.

In Biezenmortel komt ook een Koffieconcert. Met zijn maten was Paul Brekelmans (29) altijd een van de eerste bezoekers van het traditionele concert bij café 't Gommelen. 's Ochtends tegen half acht stonden ze al aan de deur van het café. Tot hun grote schrik lazen ze in het Brabants Dagblad dat het evenement met blaaskapellen na 44 jaar stopt.

Raad van Half Elf

,,We zijn bij elkaar gaan zitten en binnen een half uur lag er een besluit", zegt Paul Brekelmans. ,,We hebben een club van elf vrienden en we hadden altijd veel plezier bij het Koffieconcert. Het evenement is traditie en hoort bij Biezenmortel. We gaan het zelf organiseren en noemen onze organisatie de Halve Raad van Elf.” Die ludieke titel is afgeleid van het aanvangstijdstip van het evenement.

Volledig scherm De Raad van Half Elf neemt de organisatie van het Koffieconcert in Biezenmortel over © Collectie Paul Brekelmans

Plaats voor 500 carnavalsvierders

Het Koffieconcert in Biezenmortel heeft eenzelfde formule als bij 't Gommelen. Dat betekent: muziek van blaaskapellen, koffie met een koekje, bier natuurlijk en een worstenbroodje. De locatie is in dorpshuis De Vorselaer, midden in Biezenmortel. Aanvang: 10.30 uur.

In de gymzaal van De Vorselaer is meer ruimte dan bij café 't Gommelen. Er is plaats voor vijfhonderd bezoekers, aldus Paul Brekelmans: ,,Vol is vol.” Het aantal van 500 past binnen de aangepaste coronamaatregelen van dat moment.

De Notenkrakers

Het evenement is in 1978 bedacht door carnavalsorkest De Notenkrakers en was vanaf de eerste dag een succes. De drukte nam alsmaar toe en op een gegeven moment stonden veel mensen buiten feest te vieren omdat het in het café te druk was. Ook hosten de carnavalsvierders die noodgedwongen buiten bleven op de rotonde bij 't Gommelen en kwamen jongeren met geluidswagens op het vroege feest af.

Dion de Bakker van De Notenkrakers heeft geen moeite met een tweede koffieconcert op carnavalszondag in Biezenmortel. ,,Je moet jezelf niet te serieus nemen. Die jongens horen dat 't bij het Gommelen niet doorgaat, vinden dat jammer en organiseren zelf een evenement. Bij mijn weten is dat niet verboden.”