Kogel door de kerk: plantaardig restaurant Focus Foodbar krijgt vaste plek in het Dwaalgebied

Ma 17 juni: Tussen alle burgerketens en fastfoodzaken is er toch nog plek voor een gezonde, plantaardige en duurzame tegenhanger. Deze zomer opent in het Dwaalgebied Focus Foodbar de deuren. Aanstaand eigenaresse Bregje Mols krijgt op 1 juli de sleutel van het hoekpand Heuvelstraat 122.

Je kunt er straks een Beyond Meat Burger krijgen, een risotto, gazpacho of bietencarpaccio. Gerechten opgebouwd rond één groente. ,,Allerlei bereidingen van bloemkool bijvoorbeeld, denk aan bloemkoolsoep en geroosterde bloemkool”, vertelt Bregje Mols.

Plantaardige kaart

Focus Foodbar strijkt neer in het voormalige pand van Spaans restaurant El Caso. Mols had de locatie aan het Radiopleintje van meet af aan op het oog. ,,Ik ben er heel blij mee, dit pand had ik al die tijd al op het oog.” Binnen is er plek voor 40 á 50 gasten. Je kunt er binnenwandelen voor lunch, diner, een borrel of koffie. De Foodbar heeft een volledig plantaardige kaart.



,,Het moet een plek worden die niet alleen veganisten en vegetariërs aanspreekt, maar ook de carnivoren. Om het zo maar even te zeggen. Van creatievelingen, studenten tot zakenlui”, vertelde Mols eerder al.

Quote Ik ben er heel blij mee, dit pand had ik al die tijd al op het oog Bregje Mols

Ze wil vooral laten zien dat dierlijke producten niet nodig zijn om een lekkere maaltijd op tafel te zetten. ,,Van heel simpele zaken als een goede gazpacho of bietencarpaccio tot complexere gerechten. We zijn nu bezig met het finetunen van de menukaart, maar we kunnen pas echt aan de slag als de keuken er is. Dan gaan we proefkoken.”

Eigen benen

Mols is sinds zes jaar vegetariër en twee jaar veganist. Ervaring voor een eigen zaak deed ze op bij Stadscafé Meesters, daar werkte ze tien jaar. Ze begon als afwasser, werkte zich op tot de bediening en werd uiteindelijk bedrijfsleider. Daar speelde ze voor het eerst met het idee: hoe zou ik het aanpakken als ik het helemaal zelf mocht doen? De crowdfunding voor haar restaurant was uiterst succesvol, daarmee haalde ze 76.000 euro op.