Koks hebben wel trek in Central Station, de nieuwe eethal in de Spoorzone

Dennis S. wil 20-jarige criminele carrière stoppen: ‘Ik smeek u om hulp’

28 december BREDA/TILBURG - Hij haalt de raadkamer aan, praat over de ‘ambtshalve verklaring van een agent’ en meldt en passant dat hij eerder ‘in eerste aanleg is veroordeeld'. Dennis S. (40) kent het juridisch jargon. Zijn strafblad telt 30 pagina’s over de afgelopen 20 jaar. Toch is hij nu vastbesloten dat het de laatste keer is dat hij voor de politierechter in Breda staat. ,,Ik smeek u om hulp. Anders komt er geen einde aan die ellende.”