Koks springen samen in het diepe in nieuwe eethal bij het Tilburgse station

Na vuilniswa­gen-ramp­spoed kleuren ‘jonge honden’ van Anke Servaeshof hun brave straat weer oranje

7 juni TILBURG - ,,Valt het je tegen?’’ Robbert Timmermans en zijn buur Peter Jagersma kwamen met het wilde idee om hun straat Anke Servaeshof flink te versieren tijdens het EK. Inmiddels wapperen de oranje -en rood-wit-blauwvlaggetjes in de straat, maar meer decoratie is er niet. Volgens de twee is dit al een aardige prestatie in ‘een van de braafste buurten van Tilburg’.