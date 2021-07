Kom niet naar Tilburg als je nog geen kamer hebt, zegt universiteit tegen nieuwe internationale studenten

Ze kunnen bij de Tilburg University normaal best goed inschatten hoeveel internationale studenten er naar de stad gaan komen. Maar dit jaar is de som niet zo makkelijk gemaakt. ,,In 2020 is een grote groep studenten online begonnen. We bereiden ons er dus op voor dat er dit jaar meer dan één lichting aan studenten naar de stad kan komen", legt woordvoerder Piet van Ierland uit.