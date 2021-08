Komen er nog honderden deelscooters bij in Tilburg? Concurrent meldt zich

Het bedrijf Check heeft in elk geval een verzoek ingediend om in Tilburg deelscooters neer te zetten, bevestigt een woordvoerder van de gemeente desgevraagd. Met de komst van Check zou Go Sharing een concurrent krijgen, want momenteel is dat bedrijf nog de enige aanbieder. In omringende Brabantse plaatsen zijn juist wel concurrenten actief. In Breda is naast Go Sharing ook Check actief, in Eindhoven en Den Bosch staan scooters van het bedrijf Felyx naast die van Go Sharing.