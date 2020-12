Komen scheuren in huizen door treinen? Daarvoor is nog keihard bewijs nodig

Were Di investeert fors in sportvel­den ondanks mogelijke verhuizing, ‘Kans op blessures te groot’

7:01 TILBURG - Ondanks een mogelijke verhuizing naar een nieuw sportcomplex, ziet hockeyclub Were Di zich genoodzaakt ruim 4 ton te investeren in de sportvelden. ‘Als we op deze velden blijven spelen gaan er blessures ontstaan”, zegt voorzitter Joost Möller, die de gemeente Tilburg om een garantstelling voor een lening heeft gevraagd.