Komst van zonnepark Riel onzeker na fout bij de gemeente Goirle

Informatie­avond over Riels zonnepark verzandt in kritiek van omwonenden

16 juli RIEL - De vertegenwoordigers van Duurzaam Riel Goirle (DRG) zijn woensdag onverrichter zaken naar huis gegaan. Het was de bedoeling om informatie te geven over een nieuw zonnepark bij de waterzuivering in Riel, maar er was te veel kritiek van omwonenden. „Wij willen helemaal geen zonnepark, en dus hoeven we geen informatie”, vatte Joost Huijbregts het samen.