Komt dat zien! Tilburgse musea liggen vol vers voer voor de uitgehongerde kunstliefhebber

Tilburgs orkest mag tien keer het podium op in concertge­bouw. ‘Mooiste zaal van de wereld’

2 juni TILBURG - Het Tilburgse kamerorkest Kamerata Zuid verzorgt na de zomer tien optredens in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Het is onderdeel van een tournee rond de muziek van Ludovico Einaudi met pianiste Iris Hond. Het ensemble timmert flink aan de weg.