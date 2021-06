Konijn of vogel in een hok zielig? 'We moeten af van de gedachte dat tralies slecht zijn’

Dierenliefhebber Marlinde van Twist (24) uit Rijen is blij met de verandering. Zeker voor wat betreft konijnen. Zelf heeft ze er samen met haar vriend drie. Die hebben twee ruime verblijven. Maar dat is niet overal zo, weet ze uit ervaring. ,,Ik ken een voorbeeld van een konijn in een hok dat recht in de zon stond. Het baasje was ook nog eens vergeten vers water te geven. Je kunt wel raden hoe het is afgelopen met het konijn.”