‘Konijn uit de Haarense hoed’: 78 woningen aan de Kantstraat

Eerste horde genomen voor de bouw van bijna zestig woningen in Haaren

HAAREN - De voorzichtige aanzet tot de bouw van bijna zestig woningen in Haaren is gegeven. Burgemeester en wethouders hebben toegezegd in principe mee te willen werken aan de bouw van maximaal achttien koopwoningen aan het Sportlaantje en zo'n veertig woningen aan de Kantstraat. Naar verwachting werken de projectontwikkelaars hun plannen binnen een jaar verder uit.

9 februari