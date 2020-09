Koning verrast medewerkers van La Poubelle en Schijvens in Hilvarenbeek met een bezoek

Bomen Hei-akker tegen de vlakte: ‘Ze zijn mooi, maar maken alles kapot’

16:26 KAATSHEUVEL - Het moet, maar het is wel even slikken, vinden bewoners van de Hei-akker in Kaatsheuvel. Deze dagen worden er in de straat 104 moeraseiken gekapt. De bomen zijn te groot, vernielen het riool en de stoep, maar toch: ,,Het was zo mooi.”