Koning Willem-Alexander brengt geheim bezoek aan brandweerkazerne in Tilburg

TILBURG - Koning Willem-Alexander heeft dinsdagmiddag een werkbezoek gebracht aan Tilburg. Samen met minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) liet hij zich op de brandweerkazerne bijpraten over de brandweer, rampenbestrijding en crisisbeheersing in de regio Midden- en West-Brabant.

Dat gebeurde door onder andere de Tilburgse burgemeester Theo Weterings als voorzitter van de Veiligheidsregio en clustercommandant Leon Havermans. Ook Hanneke Ekelmans, politiechef Zeeland-West-Brabant, schoof aan om uitleg te geven.

Koning Willem-Alexander bij aankomst in Tilburg, op de voet gevolgd door minister Ferd Grapperhaus.

Fort Oranje

Daarnaast maakten de koning en de minister kennis met een aantal brandweermensen en kregen ze een rondleiding door de brandweerkazerne. Onderwerp van gesprek was onder meer de grote brand in 2011 bij Chemie-Pack in Moerdijk.

De koning werd ook bijgepraat over de aanpak van camping Fort Oranje in Rijsbergen. Een van zijn vragen was hoe de samenwerking tussen de verschillende diensten verliep, of het lastig was dat de grenzen van politieregio en veiligheidsregio niet dezelfde zijn. Volgens burgemeester Weterings leverde dat geen problemen op. ,,We zijn goed op elkaar ingespeeld.”

Onder leiding van Tijs van Lieshout, algemeen directeur van de Veiligheidsregio, werd gesproken over hoe de communicatie bij calamiteiten kan worden beveiligd. Term cyberveiligheid viel veelvuldig. ,,Hoe kunnen we hier verbetering in krijgen”, aldus Weterings.

Minister Ferd Grapperhaus wacht koning Willem-Alexander op.

Werkbezoek

De koning kwam naar Tilburg op uitnodiging van Grapperhaus. Het is het zevende werkbezoek dat hij aflegt met een van zijn ministers of staatssecretarissen. Die laten hem zien hoe hun een onderdeel van hun beleid in de praktijk werkt.

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s, waarvan Midden- en West-Brabant er een is. In het gebied wonen 1,2 miljoen mensen in 24 gemeenten. De veiligheidsregio is verantwoordelijk voor rampenbestrijding en brandweerzorg in dit gebied. Een uitdagende regio, aldus Grapperhaus, vanwege de aanwezigheid van enkele vliegvelden, het industriegebied bij Moerdijk en de nabijheid van de Antwerpse haven en de kerncentrales van Borssele en Doel.

Ook zijn er grote evenementen zoals de Tilburgse kermis, die jaarlijks vragen om een goede samenwerking tussen gemeente en de verschillende hulpdiensten.