Koninginnen van Döllekesgat: ‘Tijd voor een prinses carnaval in Oisterwijk’

OISTERWIJK - Opgelet, heren Mastendollen. Dinsdag treedt in Oisterwijk een vrouw naar voren die prinses carnaval in Döllekesgat wil worden.

Het initiatief van de Koninklijke Karnavals Vereniging Met De Pink Omhoog is zowel ludiek als serieus bedoeld, maakt Karina Groenland-van der Breggen duidelijk. ,,We zeggen niet dat de Stichting Döllekesgat anti-vrouw is, maar een prinses carnaval zou een goede zaak zijn.”

Met De Pink Omhoog, zoals dames op stand een pilsje nuttigen, toert dinsdag in nota bene de bus van de stadsprins door Döllekesgat.

Geen concessies

Dertig tot veertig vrouwen zijn aan boord. Door middel van een kwis wordt nagegaan wie van hen zou kunnen solliciteren naar een vacature prins carnaval (m/v).

,,Want qua bekwaamheid willen we geen concessies doen. Ook een prinses hoort een goede spreker te zijn, bekend te zijn in het Oisterwijkse carnaval en over voldoende uitstraling te beschikken.”

Quote We hebben al een jeugdprin­ses, Lana. En de jeugd zet de trend. Joost Robben

Joost Robben, de nieuwe voorzitter van Stichting Döllekesgat, kan het initiatief waarderen. ,,We zijn altijd op zoek naar een geschikte kandidaat. De traditie wil dat het een man is, maar waarom zou het geen vrouw kunnen zijn? We hebben al een jeugdprinses, Lana. En de jeugd zet de trend.”

Koningin is hoger dan prins

Karina Groenland was vorig jaar al een van de 'koninginnen’ die zich aan het carnavalsfront meldden. ,,Die naam komt door Niels Janse, die toen nog prins Nilles was. We maakten samen met hem muziek in de Krieltjes. Om niet aan hem te hoeven gehoorzamen, zijn we ons koninginnen gaan noemen. Dat is hoger dan een prins.”

Volledig scherm Karina Groenland-Van der Breggen, lid van KKV Met De Pink Omhoog © Facebook

Als Met De Pink Omhoog dinsdag rondtoert, houdt de Raad van Mastendollen samen met de prins een besloten snertmiddag. In die raad zitten alleen mannelijke sympathisanten van het Oisterwijks carnaval.

Quote Het wordt wel spannend als een prinses carnaval er op bezoek komt Karina Groenland-van der Breggen

Het is niet de bedoeling, zegt Karina Groenland, dat ook de Raad van Mastendollen voor vrouwen open wordt gegooid. ,,Het is naast de stichting een aparte mannenclub. En dat mag. Het wordt wel spannend als een prinses carnaval er op bezoek komt.”

John Monkel maakt dit jaar zijn opwachting als prins in Döllekesgat. Moet hij volgend jaar al wijken voor een vrouw? ,,Nee hoor", zegt Karina Groenland. ,,Dat zou sneu voor hem zijn. Als er in de nabije toekomst maar een prinses carnaval kan komen.”