Koningsdag in de regio, samen het Wilhelmus zingen op straat en bij het Witte Klooster

Koningsdag 2020 is anders dan anders dit jaar. Geen oranjemarkten en festiviteiten voor de kleintjes. Veel mensen in de regio Tilburg maken er het beste van. Samen, op gepaste afstand. Met oranjebitter, versierde tuinen en het Wilhelmus.

Volledig scherm nonnen zingen wilhelmus bij notre dame tilburgIngrid Jansen van Sjaloom Notre dame geeft de 1,5 mtr afstand aan © Jan van Eijndhoven

De zusters van het Witte Klooster aan de Bredaseweg wilden vanmorgen graag het volkslied meezingen om zo het gevoel van saamhorigheid uit te dragen. De 44 Dochters van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart beseffen samen met de 30 broeders en paters en de lekenbewoners heel goed hoe gelukkig zij zich mogen prijzen dat het klooster nog altijd coronavrij is.

Eerder al raakte corona de Zusters van de Liefde in Tilburg diep in het hart. Zeker tien zusters zijn intussen aan corona overleden. Die congregatie van 128 zusters met het moederhuis aan de Oude Dijk drukte als geen andere een stempel op het onderwijs en de zorg in katholiek Nederland.

,,We weten niet welke genade over ons neerdaalt, maar we zijn er erg dankbaar voor", zegt overste Lies Alkemade van het Witte Klooster. ,,We houden afstand aan de eettafel, zitten niet te dicht bij elkaar in de kapel. Maar je weet nooit hoe z'n virus een klooster binnenkomt. Tot ons verdriet zijn andere zusters in de stad hard getroffen. Hier overlijden ook zusters, vanmorgen nog een zuster van 89 jaar en onlangs een zuster van 93 jaar, maar dat is allemaal van de ouderdom. Het coronavirus is ons godzijdank nog bespaard gebleven.”

Samen zingen in Oisterwijk

Volledig scherm Els van de Wiel (derde van rechts) zingt samen met haar buren in de Peperstraat in Oisterwijk. © Kim Spanjers

Ook in Oisterwijk werd in enkele straten vanmorgen volop meegezongen met het volkslied. Zo regelde Els van de Wiel de samenzang met haar buren in de Peperstraat in Oisterwijk. Sommigen zongen het Wilhelmus uit het hoofd, anderen hadden een spiekbriefje meegenomen.

Volledig scherm In de Peperstraat in OIsterwijk zingt de buurt het Wilhelmus © Kim Spanjers

Samen dansen

Volledig scherm Begin van Koningsdag wordt geopend in het Gotenpark met een gezamelijke dans. © Pix4Profs / Joris Buijs

Her en der in de regio waren er nog meer kleine Oranje activiteiten. Zoals een gezamenlijke dans in het Gotenpark in Tilburg, uiteraard op gepaste afstand.