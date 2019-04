Koningsdag Muziekfeest Kloosterplein Goirle moet (en kan) nog groeien

,,Er was niet veel te doen in Goirle op Koningsdag. Met hulp van de gemeente en het Oranjecomité hebben we als horeca de handen ineen geslagen.” vertelt René Schellekens van Eetkaffee Mozes. De andere horeca-partners zijn Flanders, Renzo en cultureel centrum Jan van Besouw. Het resultaat is een horecaplein waar op een podium verschillende bands optreden. ,,Gezien de weersverwachting en het feit dat het de eerste keer is, ben ik tevreden over de opkomst.” zegt Schellekens halverwege de middag. ,,En het is nieuw hè, dus nog niet zo bekend.” Dat beamen Paul en Majorie Nijssen uit Goirle. ,,We hebben er via via van gehoord maar verder niets. Dus we komen eens een kijkje nemen.” Het feest heeft zeker potentie, zeggen beiden. ,,Het alternatief is thuis op de bank zitten, dan is dit toch leuker.”