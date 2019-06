Koningsoordlaan Berkel-Enschot krijgt eindelijk vorm

Dader dubbele moordzaak Kaatsheu­vel na 16 jaar nog niet gepakt: ‘Ik weet wie het gedaan heeft’

9:16 KAATSHEUVEL - Bij de nabestaanden geen spoortje twijfel over wie Leon Rombouts en Manita Koenen in 2003 om het leven bracht, of beter: liet brengen. Maar tot een veroordeling in de Kaatsheuvelse dubbele moordzaak is het nooit gekomen.