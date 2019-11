Koninklijke eer Marius de Jong voor werk Rechtswinkel Tilburg

De Jong, van huis uit advocaat, is sinds 1969 vrijwillig actief als bestuurslid bij de Rechtswinkel Tilburg. Hij is één van de oprichters van wat destijds de eerste rechtswinkel van Nederland was. Hij had verschillende functies binnen de rechtswinkel. In de beginjaren was hij coördinator, later werd hij adviseur en vervolgens bestuurslid. In zijn huidige functie is hij voorzitter van het bestuur. Tot 2010 deed hij dit vrijwilligerswerk naast zijn werk als advocaat bij De Haas en De Jong advocaten en mediators. Ook na zijn pensioen is hij dit vrijwilligerswerk blijven doen.