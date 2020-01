Koninklijke Marechaussee houdt drie mannen aan in pand nabij vliegbasis Gilze-Rijen

Wegmoffe­len van drugs onder zijn stoel, dat helpt L. niet

28 januari BREDA/HILVARENBEEK - De 46-jarige man had amfetamine van iemand overgenomen op festival Decibel in Hilvarenbeek. Handelen, daar deed hij niet aan. Het was voor eigen gebruik geweest. Nu hij naar eigen zeggen al bijna twee jaar clean is, heeft hij andere uitdagingen. ,,Op dit moment ben ik vooral bezig met het regelen van een slaapplek."