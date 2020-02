Koninklijke onderscheiding voor zeven brandweerlieden uit Berkel-Enschot en Tilburg

LIVE | Wellenreu­ther terug onder de lat bij Willem II, PSV start met Rodríguez

18:31 • Het verschil tussen beide teams is vier punten in het voordeel van Willem II • Willem II staat vierde, PSV vijfde • In Tilburg ging won Willem II: 2-1 • Alle goals direct op je mobiel ontvangen? Activeer Goal Alert in de BD-app!