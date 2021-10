‘Kookbijbel’ van Tilburg met een vleugje corona: ‘Het is echt uit de hand gelopen’

Een maand in lockdown. Daar hoopten de koks oktober vorig jaar nog op. Zou het dan niet leuk zijn om er een soort van magazine over te maken? Met dat idee kwamen Tilburgers Rien van Linschoten en Annemieke Friesen op de proppen: een ‘kok in lockdown-kookboek’. Ze konden toen nog niet bevroeden dat het ‘dagboek’ net zo uit de hand zou lopen als de horecasluiting die meer dan zes maanden aanhield.



Nu, een jaar na dato, ligt het kookboek op tafel. Formaatje ‘voor op de salontafel’. ,,1743 gram schoon aan de haak”, vertellen Annemieke Friesen en Rien van Linschoten, respectievelijk de schrijver en de bedenker. ,,Het is echt een uit de hand gelopen kookbijbel geworden.”



In de 195 dagen sluiting die volgden na de start van het project werden meer dan veertig mensen geportretteerd. Topkoks van zaken als Monarh en Hofstede de Blaak, maar net zo goed van de kleinere zaken uit de stad als een Prins Heerlijk of Waanzinnig.