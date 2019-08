Koperdieven uit Tilburg op heterdaad betrapt op bouwterrein aan Gasthuisring

Stank en flinke roetschade in Den Herdgang na brand, ‘Voor de derde keer brand dit jaar’

9:59 TILBURG - Een indringende rooklucht, roetzwarte muren en spekvette vloeren. De schade in een aantal flats in woonzorgcentrum Den Herdgang is fors, zo blijkt de ochtend nadat er een brand uitbrak in de containerruimte van de aanleunwoningen. Vooral de flats op de begane grond en direct boven de containerruimte lijken voorlopig onbewoonbaar.