Kopje koffie en een boekje? Het kan nu bij Gianotten Mutsaers: ‘Wij zijn hier heel blij mee’

Eigenaar Ruud Mutsaers (39) is trots op de net geopende koffiebar, die aansluit op de boekhandel. ,,Het had een lange aanloop en de bouw ging iets moeizamer dan ik had gehoopt. Maar toen vrijdag de elektricien klaar was en het licht voor het eerst aanging, was ik echt verrast over hoe mooi het is. We zijn heel blij met hoe het is geworden.”