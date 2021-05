Koptelefoonwandeling van stadscomponist Mathijs Leeuwis geeft Moerenburg extra laagje

Nieuwe kijk

,,Stadsecoloog Gert Brunink heeft me hier begin januari rondgeleid. Hij vertelde bijvoorbeeld dat de oude V&D hier ligt. Dat veranderde mijn romantische beeld van het natuurgebied wel even. De buitenlucht fopt je makkelijk. Je bent in de natuur, maar loopt ook vlakbij de snelweg. Omdat ik hier iedere week hardloop, heb ik dit gebied gekozen voor mijn eerste project. Ik dacht te beginnen met een plek die ik goed kende, maar wist er nog lang niet alles van. Dat is het mooie: zo kijk ik er op een nieuwe manier tegenaan.”



Leeuwis kiest bewust voor verschillende lagen in zijn muziek. Hij nam met oude banden geluiden op in Moerenburg en nam daarna alles mee terug naar de muzikale tekentafel in zijn studio, waar het Tilburgs ensemble VONK partijen voor het stuk inspeelde. ,,Het is een ontzettend groot feest dat ik de komende twee jaar met VONK mag samenwerken. Dat is onderdeel van het stadscomponistschap. Ik loop altijd met 1000 ideeën rond en het is heel fijn dat ik via De Link nu een podium krijg en een basis met het ensemble heb”, zegt hij.