Kort alarm op vliegbasis Gilze-Rijen na kortsluiting in ruimte met gevaarlijke stoffen

‘Weren landbouw­ver­keer uit Hilvaren­beek moet prioriteit krijgen’

15:38 HILVARENBEEK - Het weren van landbouwverkeer uit de dorpskern van Hilvarenbeek moet de hoogste prioriteit krijgen van alle verkeersproblemen in de gemeente. Dat is althans de conclusie van een enquête die onderzoeksbureau Het PON in opdracht van de gemeente Hilvarenbeek heeft gehouden onder 900 inwoners. De oplossing volgens de geënquêteerden? Een omleiding om de kernen heen, desnoods via nieuwe wegen.