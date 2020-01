Kort geding: mag zieke Johan van Laarhoven behandeld worden in een ziekenhuis?

In de rechtbank van Den Haag dient om 13.30 uur het kort geding van de advocaten van Johan van Laarhoven. Zij willen dat de ex-coffeeshophouder direct medische zorg krijgt in een ziekenhuis.

Volgens zijn advocaten heeft Van Laarhoven ‘zestien verschillende aandoeningen die niet in een gevangenis kunnen worden behandeld’ en moet hij worden geopereerd. Advocaat Gerard Spong geeft aan dat de medische situatie van Van Laarhoven zorgelijk is. ,,Hij is onderzocht door een huisarts, loopt met een stok en is vermagerd. Maar hij blijft strijdvaardig. En ons kort geding blijft nodig.”

De broer van Van Laarhoven was vrijdagochtend op bezoek in Vught en schrok van wat hij zag. ,,We zijn iets meer dan een uur binnen geweest. Johan ziet er erg slecht uit en moet naar het ziekenhuis. Ik was blij om hem weer te zien, maar hij heeft pijn. Het gaat gewoon echt slecht met hem.”

De 59-jarige Van Laarhoven arriveerde donderdagavond in Nederland, na ruim vijf jaar geleden in Thailand te zijn veroordeeld tot een celstraf van 75 jaar wegens witwassen. Van Laarhoven zat in Bangkok gevangen en keerde naar Nederland terug na bemiddeling van minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid).