Korte maar felle brand in centrum Tilburg zorgt voor forse schade aan winkel en woningen

Scooter in brand

Volgens de brandweer ontstond de brand in een gang naast de winkel, waar bewoners toegang hebben tot hun appartementen. In die toegangshal zou een scooter vlam hebben gevat. Er stonden meerdere scooters naast elkaar geparkeerd. Mogelijk heeft dit heeft bijgedragen aan de snelle ontwikkeling van het vuur. De brandweer doet onderzoek naar de oorzaak.

Vrijdagochtend was de schade aan het pand duidelijk zichtbaar. Twee naastgelegen panden hebben slechts lichte rook- of waterschade. Die bewoners konden later in de nacht weer terugkeren naar huis. Een bewoner van de flat aan de overkant van de straat vertelt dat hij naar buiten keek en felle vlammen zag. De brandweer was er echter snel en had het vuur binnen enkele minuten onder controle, aldus de ooggetuige.