Kortsluiting veroorzaakte brand met steekvlammen van 2.400 graden op zonnepark in Dongen

Verdachte schietpar­tij Tilburg heeft weer een wapen: jaar cel geëist

BREDA\TILBURG – De 32-jarige Tilburger die in januari vorig jaar door een arrestatieteam uit z’n woning aan de Gregoriusstraat werd gehaald na een schietpartij, had in juli van dit jaar alweer een wapen in bezit. Tegen de man is dinsdag voor dat laatste feit een jaar cel geëist. De zaak rond de schietpartij komt later nog voor de rechter.

