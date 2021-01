Korvel en Besterd huiverig voor ‘dichtknijpen’ cityring

Driess Saddiki paar weken uitgescha­keld

15 januari Driess Saddiki zal de komende weken niet in actie komen voor Willem II. Dat vertelde trainer Adrie Koster vrijdagmiddag. De middenvelder heeft in de wedstrijd tegen FC Groningen van donderdag een forse bovenbeenblessure opgelopen. Een mri-scan moet later uitwijzen hoe groot de schade is.