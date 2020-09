Korvelplein krijgt per direct alcohol- en drugsverbod: ‘Veel overlast daklozen en dealers’

Wolken van klank en kleur in tapeloop­tem­pel

10 september De Tilburgse pedal steel gitarist Mathijs Leeuwis presenteert ‘Généalogies’, een plaat die hij heeft gemaakt met behulp van bandrecorders. Het is muziek om je in weg te laten zakken, een ode aan haperende herinneringen. Er is ook een installatieversie, met projecties. In De Nieuwe Vorst.