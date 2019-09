Kosten torenspits Armhoef naar half miljoen: buurt doet beroep op raad

De buurtraad doet die oproep in een brief aan de fracties in de Tilburgse gemeenteraad. Ze spreekt van een 'beeldbepalend ensemble, met een belangrijke stedelijke, iconische functie'. Op basis van contacten met een gespecialiseerd bureau verwachten de buurtraad en de werkgroep via crowdfunding ‘niet meer dan tien procent van de kosten te kunnen dekken’. ,,Voor donateurs is het wezenlijk dat er reëel zicht is op de realisering, doordat een partij als de gemeente zich hieraan verbindt.”