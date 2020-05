Kraan speelt mikado met de verrotte damwandplanken van het Wilhelminakanaal

Burgemees­ter Weterings tevreden over gedrag Tilburgers tijdens coronacri­sis, raad wil meer inspraak in maatrege­len

1:32 TILBURG - Burgemeester Theo Weterings is over het algemeen tevreden over hoe de inwoners van Tilburg alle maatregelen vanwege de coronacrisis hebben geaccepteerd en er ook naar handelen. Dat zei hij maandag tijdens een eerste evaluatie voor de gemeenteraad van ‘Tilburg onder corona’.