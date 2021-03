Kraken werd in 2010 illegaal: ‘Nu rotten de panden in Tilburg voor onze ogen weg’

De panden waar je zo zou kunnen wonen, ex-kraker ‘John’ heeft er oog voor. ,,In de Hoefstraat alleen al kan ik er tien aanwijzen, de Korvelseweg ook.” Hij wijst op de lege winkelpandjes. ,,Gooi er een douche in zodat er een student kan wonen voor een acceptabele prijs. Maar het interesseert niemand iets. Ga kijken op elk industrieterrein. Of rond de Westermarkt, naar de verpaupering daar.”



Dat er in Tilburg ‘slechts’ negentig panden zijn die langdurig leegstaan, gaat er bij hem totaal niet in. ,,Binnen de ringbanen tel ik er al meer.”



Kraken is niet dood, wel zieltogend. De stad telt - ruwe schatting - een handvol kraakpanden, terwijl de woningnood weer de pan uitrijst.



John is 43 jaar, begon op zijn zeventiende als kraker in Tilburg en stapte er op zijn 32e weer uit. Althans: hij woont niet meer gekraakt. Nu geeft hij nog tips en is soms de spreekbuis - John is een welbespraakte kerel - voor andere krakers.