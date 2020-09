‘Krakers’ mogen blijven in De Nieuwe Vorst. Seizoen coronaproof van start

TILBURG - Theater De Nieuwe Vorst is thuis in een monumentale villa met smalle doorgangen. Dat vraagt om creativiteit in tijden van corona. Toch gaat veel door. Publiek moet gedisciplineerd de pijlen volgen. Het initiatief 'Krakers’ blijft.

Het is een vertrouwd beeld, de lange rij voor de grote zaal van theater De Nieuwe Vorst. Wachten tot de deur opengaat. Maar door corona is de rij een rijtje. Maximaal veertig mensen mogen in de zaal naar binnen, tegen 160 tot 180 in normale tijden.

Monumentale villa

Het theater zit in een monumentale villa aan de Willem II Straat. De doorgangen zijn smal, sommige zalen en het café klein. Dat vraagt om een streng regime en dat is er dan ook. Op de vloer staan lijnen en pijlen, gasten worden aangesproken als ze niet zitten en bij de entree krijgt de bezoekers een plattegrond van de tribune zodat ze precies weten waar ze zitten en hoe ze moeten lopen.

De Nieuwe Vorst staat aan het begin van een nieuw seizoen: acteurs en dansers, vaak jonge talenten, popelen om te spelen. Een voorstelling als 'Happy together’ van Espen Hjort heeft geen last van de anderhalve meter samenleving: in dat stuk staan vader, moeder, dochter en zoon op de vloer.

Volledig scherm Museum Motus Mori van Katja Heitmann was eerder onder meer te zien in Maastricht. © hanneke wetzer

Bewegingsmuseum

Vanaf half oktober is ‘Motus Mori Tilburg’, het bewegingsmuseum van de Tilburgse choreografe Katja Heitmann een maand lang in De Nieuwe Vorst. Publiek loopt dan door de zaal, op afstand van de dansers. Ook coronaproof.

In het Tilburg vlakkevloertheater is sinds maart alles anders dan normaal. Het was zoeken voor de organisatie. Hoe lang duurt dit? Wat mag? Wat mag niet? Hoeveel mensen? Tot overmaat van ramp is ook de directeur van het theater vanwege zijn gezondheid langdurig uit de roulatie.

Altijd Aan Club

De coronacrisis dwong het theater tot vernieuwing en improvisatie. Programmeur Anneke van der Linden: ,,In de zomer begonnen we met 'Krakers’. We stellen ons theater in dienst van ideeën van mensen uit de stad. Zo was er een ochtend-rave, dat is dansen in alle vroegte, in de tuin. En er ontstond een AA-club (Altijd Aan Club) voor mensen die altijd naar hun mobieltje turen. Bovendien was er een festival voor vijftien bezoekers, op anderhalve meter afstand, anderhalf uur lang. Na het tijdslot mochten nieuwe gasten binnen.” In de reeks 'Krakers’ die zeker wordt voortgezet, is in oktober een Filosofische Biergarten met aandacht voor Duitse filosofen.

Filmavonden

Ook gaf De Nieuwe Vorst acteurs en dansers uit de stad alle ruimte om op te treden. Zo speelde Tilburgs performance-gezelschap Zwermers de hele maand juli in het theater. Eigenlijk zou het gezelschap op Oerol Terschelling een grote voorstelling geven, maar die ging niet door. Het was een bewuste keuze van De Nieuwe Vorst om lokale artiesten een steuntje in de rug te geven. Bij de filmavonden zijn films van regionale regisseurs getoond.

Volledig scherm Mees Borgman in 'Zwarte Lente'' van Espen Hjort staat op 15 oktober in de Nieuwe Vorst. Eerder al, op 17 september, is 'Happy Together' van Espen Hjort te zien. © BENNING & GLADKOVA

Voorproefje Koes De Preter

Niet alles gaat door in het nieuwe seizoen. Van de Belg Koen De Preter (hij studeerde op de dansacademie in Tilburg) zou de voorstelling ‘Tender Man’ in Tilburg in première gaan, maar door corona is dat verplaatst én verzet. Leuven gaat er mee aan de haal. Wel is er een voorproefje in De Nieuwe Vorst.

Toch staat er best veel de komende maanden, zoals Orkater en Jasper van Luijk. En het theater is niet uitsluitend van het eigen gebouw afhankelijk. In november is een voorstelling op een geheime locatie: 'Memento Mori’ van Nineties Productions.