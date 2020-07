Krakers zijn weg, wat rest is een gigantische puinzooi rond de ‘apenrots’ in Tilburg

Goirle praat toch met burgers over muziekon­der­wijs

20:00 GOIRLE - Het Burgerinitiatief voor cultuureducatie in Goirle krijgt toch de ruimte om zijn ideeën uiteen te zetten. Dat is het gevolg van een uitspraak van een meerderheid van de raad. B. en W. krijgen de opdracht om met de betrokken burgers in gesprek te gaan over de organisatie van het muziek- en dansonderwijs in Goirle en Riel.