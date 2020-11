Krassen op de raadsbrede samenwerking in Hilvarenbeek, HOI Werkt staat alleen

Toch had het college wel het idee dat er een meerderheid te vinden was voor die extra verhoging, zo gaf burgemeester Evert Weys aan. Waarom zou het college anders in die richting koersen? Ook wat HOI Werkt betreft was die verhoging een middel om de begroting sluitend te krijgen. Het was wat de zeven fractieleden betreft in elk geval bespreekbaar. Dat is helemaal verkeerd gevallen bij het CDA, VVD en de Gemeenschapslijst. Het was namelijk tegen de afspraken van het raadsbrede akkoord in, zo lieten die in een eerder debat al weten.