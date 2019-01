Krezip, het Tilburgse tienerbandje dat uitgroeide tot de gezelligste band van Nederland

De ‘gezelligste band van Nederland’, zo stond Krezip - gevormd met klasgenoten van de Tilburgse rockacademie - begin deze eeuw bekend. Maar, zo vertelde Govaert later, de kleedkamer was soms ook een bolwerk van spanning. Toen Krezip zichzelf in 2009 ophief, was het vooral Govaert die de band snel achter zich wilde laten. ,,Ik wilde me echt afzetten tegen de band, duidelijk maken dat er een nieuwe periode was aangebroken.”

Toch komen de oud-bandleden nog iedere twee jaar samen voor een diner. ,,Alleen maar gezelligheid is dat”, zei Govaert vorig jaar. Niet alle leden zijn nog actief in de muziek. Zus Anne is bijvoorbeeld de horeca in gegaan. Aan de andere kant speelde gitarist Jan-Peter Hoekstra in de band van Douwe Bob in de finale van het Eurovisie Songfestival. Aan de dinertafel wordt, zo zegt Jacqueline, nooit over een Krezip-reünie op het podium gesproken. ,,Daarover beginnen altijd alleen andere mensen. Wij vinden het veel te leuk om over vroeger te mijmeren.”

Laatste optreden

In 2009 gaf de Tilburgse band na een bestaan van elf jaar zijn laatste optreden in de Heineken Music Hall, maar een jaar daarvoor stond de groep voor het laatst in de stad waar het allemaal begon: in Tilburg in poppodium 013.

De Kaatsheuvelse frontwoman Jacqueline Govaert hoorde bij de eerste lichting studenten die aan de rockacademie in Tilburg studeerde. Maar op de middelbare school het Koning Willem ll College Tilburg leerde de bandleden elkaar al kennen. De bandleden groeiden sinds de middelbare school samen op en maakten zelfs op jonge leeftijd al naam in het clubcircuit van Tilburg.

Govaert zei tien jaar geleden in een interview in het Brabants Dagblad dat 'elf jaar een groot deel van je leven is, als je op je vijftiende al bezig bent met deze band'. Misschien was dit wat de band deed besluiten voorlopig te stoppen, zelfs al was dat in tijden dat het juist heel goed ging.



Govaert zei tien jaar geleden in een interview in het Brabants Dagblad dat ‘elf jaar een groot deel van je leven is, als je op je vijftiende al bezig bent met deze band’. Misschien was dit wat de band deed besluiten voorlopig te stoppen, zelfs al was dat in tijden dat het juist heel goed ging.

Stoppen op hoogtepunt

De succesvolle band stopte niet met muziekmaken omdat het allemaal niet meer ging. Integendeel, juist op het hoogtepunt besloten de zes bandleden te willen uitzoeken hoe het leven zou zijn zonder Krezip. Of Krezip ooit nog bij elkaar zou komen, lieten de bandleden toen in het midden.

Daarmee kwam een eind aan een band die talloze hoogtepunten kende. Vanaf de start in 1997 heeft Krezip nooit te klagen gehad over aandacht. In eerste instantie was het de jeugdige onbezonnenheid van de bandleden die het publiek over de streep trok, maar rond de eeuwwisseling wisten de bandleden ook muzikaal te overtuigen. Ze wonnen in 1998 verschillende talentenjachten en in 2000 kwam het debuut Nothing Less, waardoor de band op Pinkpop mocht staan. Mede dankzij een video van dat optreden is I Would Stay de zomerhit van 2000.

Solo

Govaert ging na de stop de jaren erna door met muziekmaken en bracht drie solo-albums uit in 2010, 2014 en 2017. Maar ze miste haar oude bandleden van Krezip geregeld, zei ze. Wellicht dat de bandleden in het geheim weer bij elkaar zijn gekomen, maar misschien staat de timer voor iets heel anders. Vanavond rond half 8 loopt die af en dan wordt hopelijk meer duidelijk.